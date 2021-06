Herken jij ze? Maar liefst 13 spelers met verleden bij FC Twente in actie dit EK

Zelfs in een quizje onder supporters van FC Twente is het geen abc-tje als je binnen een paar tellen de dertien EK-gangers moet opnoemen. Ja, Steven Berghuis, Luuk de Jong en Quincy Promes zijn zekerheidjes, maar zou de vaste volger ook meteen op Matthew Smith zijn gekomen? In de rest van Nederland is hij een grote onbekende, want de middenvelder speelde met FC Twente in de Keuken Kampioen Divisie. Tegenwoordig komt hij voor Duncaster Rovers.