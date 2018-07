Hermans pakt eindzege in Ronde van Oostenrijk

Sportclub Enschede maakt nieuwe start in het zaterdag­voet­bal

11:48 ENSCHEDE - Het is elk jaar weer voer voor discussie: de indeling in het amateurvoetbal. De ene club is dolbij, de ander minder. Wat valt er voor komend seizoen op? Allereerst het zaterdagvoetbal. Behalve ATC’65 (de club uit Hengelo gaat ook op zaterdag spelen met een prestatieteam) en de rentree van het Almelose DRC is er nog een ‘nieuwe’ naam te bewonderen: SC Enschede. Na de teloorgang in het zondagvoetbal moet het op zaterdag beter gaan met de ooit zo succesvolle vereniging.