Hermans wint in Beringen zijn eerste veldrit van het seizoen

FC Twente in gesprek met leveran­cier nieuw veld

14:13 ENSCHEDE - FC Twente gaat maandag in gesprek met de kwekerij die twee weken geleden het nieuwe veld in De Grolsch Veste heeft gelegd. De kersverse grasmat was vrijdag tijdens en na de wedstrijd tegen Emmen (4-1 winst, red.) een veelbesproken onderwerp.