Heroïsch en uniek: Bij geen enkele andere wielerwedstrijd is het lijden zo goed in beeld

Door Daan Hakkenberg



Met een kassei onder zijn arm wordt Philippe Gilbert van microfoon naar microfoon gesleept. Zijn palmares was al hallucinant, maar niets is zo mooi als een wedstrijd voor het eerst te winnen, vertelt de winnaar van Parijs-Roubaix 2019. Op hetzelfde moment is Jesper Asselman nog bezig met zijn gevecht richting Roubaix. ,,Opluchting’’, zegt Asselman over zijn gevoel wanneer hij een half uur na Gilbert de wielerbaan opdraait.