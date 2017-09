Heroïsche zege Blaak bij WK wielrennen na machtige solo Chantal Blaak heeft Nederland in het Noorse Bergen goud bezorgd bij het WK wielrennen op de weg. De 27-jarige Nederlands kampioene, die eerder in de wedstrijd nog ten val was gekomen, maakte geweldig ploegenspel van de Oranje equipe af met een fraaie solo.







Nabeschouwing

Blaak reed in diepe finale weg uit een kopgroepje van zeven rensters, met daarin ook topfavorieten Anna van der Breggen en Annemiek van Vleuten. Haar twee ploeggenotes bleken prima stoorzenders en zorgden er mede voor dat Blaak weg kon blijven uit de greep van de achtervolgers.



Blaak kwam vroeg in de wedstrijd stevig ten val en was op achtervolgen aangewezen. Het duurde een tijdje voordat ze aan kon sluiten bij het peloton, maar in de finale had ze nog genoeg krachten over om aan te vallen. Met een scheur in haar broek en het stof op haar shirt reed ze solo over de finish.



Van Vleuten sprintte naar de vierde plek, net achter de Australische Katrin Garfoot (zilver) en Deense Amalie Dideriksen (brons).

Tijd LIVEBLOG

17:36 Laatste kilometer Blaak gaat richting de regenboogtrui! 17:35 Nog 1 km Het verschil is 25 seconden. Blaak gaat wereldkampioene worden! 17:34 Nog 2 km Nog 2 km te gaan. Blaak heeft 17 seconden voorsprong. Dit moet ze kunnen redden. 17:33 Nog 3 km Niewadoma en Garfoot geven het nog niet op, maar Van Vleuten en Van der Breggen zijn prima stoorzenders. 17:29 Nog 5 km Van Vleuten en Van Bergen houden de benen stil. Blaak pakt 22 seconden en lijkt verrassend de wereldtitel te gaan grijpen. 17:27 Nog 7 km Blaak valt aan en slaat een gat met de rest! 17:26 Nog 8 km Niewiadoma, Garfoot, Barnes en Cordon zijn de concurrenten voor de Nederlandse vrouwen. 17:24 Nog 9 km Drie Nederlandse rensters in een kopgroep van zeven: Van Vleuten, Van der Breggen en Blaak. Dat zouden ze toch uit moeten kunnen spelen. Maar hoe? Volledig scherm © ANP 17:22 Nog 10 km Van Vleuten en Van der Breggen rijden samen met Garfoot en Niewiadoma naar het groepje-Blaak toe. Ze zijn bijna boven op Salmon Hill. 17:19 Nog 12 km Blaak, Cordon en Barnes hebben al 45 seconden te pakken op het peloton. De Nederlandse neemt niet meer over, omdat ze met Van der Breggen en Van Vleuten haar kopvrouwen in het peloton heeft. 17:15 Nog 13 km De Australische Sarah Roy rijdt tussen de koplopers en het peloton in. De voorsprong van het groepje-Blaak op het peloton loopt al op naar 40 seconden. 17:11 Nog 15 km Blaak, Cordon en Barnes beginnen zo aan de laatste beklimming van de drie kilometer lange Salmon Hill. Proberen Van der Breggen en Van Vleuten daar weg te rijden uit het peloton? 17:08 Nog 18 km De rensters zijn begonnen aan het laatste rondje van dit WK. Blaak heeft samen met de Britse Barnes en Cordon-Ragot uit Frankrijk een voorsprong van een halve minuut. 17:07 19 km Blaak krijgt het gezelschap van Hannah Barnes en Audrey Cordon-Ragot. De Nederlandse ploeg zal niet achter haar aan gaan rijden. Gaat Blaak voor een stunt zorgen in Bergen? 17:03 Nog 21 km De kopgroep wordt weer ingerekend, dus tijd voor een nieuwe aanval. Met opnieuw Nederlandse inbreng: Chantal Blaak rijdt samen met twee andere rensters weg. 17:02 Nog 22 km De kopgroep bestaat naast Van der Breggen, Van Vleuten en Ensing uit: Ludwig (Den), Guderzo (Ita), Garfoot (Aus), Spratt (Aus), Deignan (GBr), King (GBr), Niewiadoma (Pol), Delzenne (Fra), Nilsson (Zwe). 16:55 Nog 26 km Twaalf rensters komen vooraan samen in de afdaling van Salmon Hill. Met daarbij het Nederlandse trio Van der Breggen, Van Vleuten en Ensing. Vos is er niet meer bij. 16:51 Nog 30 km De koers barst open bij de voorlaatste beklimming van Salmon Hill. Van der Breggen trekt de boel uiteen en rijdt met een klein groepje (met daarin ook Van Vleuten) naar de groep-Ensing toe. 16:50 Nog 30 km Vormt Ensing straks op Salmon Hill de ideale springplank voor de Nederlandse favorieten Van Vleuten, Van der Breggen en Vos? 16:44 Nog 33 km Weer een oranje shirt vooraan: Janneke Ensing glipt mee in een kopgroepje van 3.

