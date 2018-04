Herstelde Boom debuteert in Waalse Pijl

Churandy Martina loopt 200 meter op FBK Games

16:39 HENGELO - Churandy Martina komt net als vorig jaar weer naar Hengelo. Zondag 3 juni loopt de atleet de 200 meter, zijn specialiteit. De 33-jarige Martina is Nederlands recordhouder op de 200 meter, in een tijd van 19.81, gelopen in Lausanne in 2016. Bovendien is Martina baanrecordhouder van het Fanny Blankers-Koenstadion met een tijd van 20.23 uit 2013. Na Dafne Schippers is nu ook de beste mannelijke sprinter van Nederland vastgelegd voor de FBK Games.