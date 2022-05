Herstelde Botic van de Zandschulp toont karakter in Madrid en zet opmars voort

Virgil van Dijk geniet na zwaarbe­voch­ten zege: ‘Eerste helft ging alles mis’

Aanvoerder Virgil van Dijk schrok dinsdag van de eerste helft van Liverpool in de uitwedstrijd tegen Villarreal in de halve finale van de Champions League. De Engelse topclub stond bij rust met 2-0 achter, maar wist het duel in de tweede helft alsnog om te draaien: 2-3. Na afloop overheerste de blijdschap. ,,Ik sta in mijn derde finale in vijf jaar bij de club en daar ben ik heel trots op.”

