Herstelde Kelderman naar Ronde van Zwitserland: ‘Blij dat ik weer op dit niveau zit’

Ik ben erg blij dat ik nu al weer op dit niveau zit", vertelt Kelderman, die in Catalonië een nekwervel en sleutelbeen brak. ,,Ik heb de laatste twee maanden keihard gewerkt. Dat was niet altijd ideaal of leuk, maar vier weken op een indoortrainer en een goed plan van het team hebben me weer op een redelijk niveau gebracht." Kelderman sluit deze week zijn hoogtestage in Tenerife af en zal zich in Zwitserland voorbereiden op de Tour de France.



In de Tour zal Kelderman één van de belangrijke knechten van Tom Dumoulin zijn. De Ronde van Frankrijk begint op 6 juli.