Hertha BSC degradeert na tegengoal in blessuretijd

Met video Liverpool heeft weinig aan laat gelijkspel tegen Aston Villa, Cody Gakpo ziet goal afgekeurd worden

Liverpool heeft in extremis een gelijkspel uit het vuur gesleept tegen Aston Villa. Op Anfield zorgde Roberto Firmino pas in de 89ste minuut voor de 1-1. Na de remise is de Champions League ver weg voor Cody Gakpo en Virgil van Dijk, want Manchester United wist gelijktijdig wel te winnen.