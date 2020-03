Herzog wint eerste 500 meter in Thialf, Kodaira dichter bij eindzege

COLUMN Erik ten Hag weet nu wat de amateur­trai­ner meemaakt

8:58 Als Erik ten Hag in de winterstop bekend had gemaakt dat hij naar Bayern München zou gaan, dan had het zomaar kunnen gebeuren dat Ajacieden huilend hun seizoenkaart in de fik hadden gestoken. Dan waren er ongetwijfeld protestmarsen gehouden en had de F-Side een smeekbede gecomponeerd. De winter is nog niet eens voorbij, of diezelfde aanbidders brengen diezelfde trainer nog het liefst vandaag zelf naar München, nu de kampioen, die zichzelf al bij de elite van Europa zag aanschuiven, presteert als een veredeld RKC.