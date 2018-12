Herzog wint ook tweede 500 meter, bijrol Nederlandse vrouwen

De Russin Olga Fatkoelina eindigde ook vandaag als tweede, in 38,10. Het brons was voor de Amerikaanse Brittany Bowe (38,23).



De Nederlandse sprintsters vervulden opnieuw een bijrol, met Letitia de Jong als vijftiende (38,98), Jutta Leerdam als zestiende (39,00) en Janine Smit op de achttiende plek (39,07). Femke Beuling belandde op de twintigste en laatste plaats (39,37).



Herzog (23) verstevigde met haar tweede zege op rij haar leidende positie in het klassement. De Japanse Nao Kodaira, olympisch en wereldkampioene op de korte afstand, won de eerste vier wereldbekerraces op de 500 meter in eigen land, met Herzog steeds als tweede. De Aziatische favoriete ontbreekt in Polen vanwege een tussentijds trainingskamp.