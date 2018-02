Het begon als grapje, maar Ten Dam rijdt morgen de Omloop

Door Daan Hakkenberg

Afgelopen woensdag reed hij nog met klassiekerspecialisten Niki Terptra en Ramon Sinkeldam door de kop van Noord-Holland. ,,Op de woensdag voor een koers trainen ze dan nog even flink door. Het werd 170 kilometer met 34 kilometer per uur gemiddeld. Daarna ben ik nog even doorgereden. Ik dacht: dit weekeinde rijd ik toch niet. Dus heb er een dikke 200 kilometer van gemaakt.’’

Die stevige training bleek een dag later niet voor niks, toen hij een telefoontje kreeg van Sunweb-ploegleider Arthur van Dongen. Ten Dam kwam net terug van de school van zijn 5-jarige zoon Jens. ,,Zo’n tien minuten-gesprek. Hij gaat van groep 2 naar groep 3. Dus ik was supertrots, ben koeken gaan halen bij de bakker en toen belde Arthur dus. Die zei: pak je warme kleren maar in, want je gaat toch naar De Omloop.’’

Grapje

Ten Dam vervangt de jonge Australiër Jai Hindley die ziek moest afhaken. Zijn deelname komt niet helemaal uit de lucht vallen. Twee weken geleden tijdens de Ronde van de Algarve grapte Ten Dam er al over met ploegleider Van Dongen. ,,Toen zei ik al: ‘Ik ben klaar voor het Nieuwsblad hoor. Ik heb daar in 2007 ook gereden, dus als je een ervaren man zoekt..’ Het begon als een grapje, maar ik heb het wel iedere dag even tegen Arthur gezegd. Toen de line-up bekend werd, heb ik me erbij neergelegd dat ik het niet zou worden.’’

Tot donderdagochtend dus zijn telefoon ging. ,,Ik heb wel even mijn programma om moeten gooien, want ik zou zaterdagavond naar AZ-Sparta gaan met mijn vader en Jens. Ik heb tegen mijn vader gezegd: ik kan mijn hele leven nog met jullie nog AZ. En De Omloop kan ik niet meer mijn hele leven rijden.’’

Na het bericht dat hij alsnog naar Vlaanderen moest komen, maakte het hart van Ten Dam een sprongetje. ,,Ik ben donderdagavond gelijk het parkoers gaan bestuderen en werd zowaar een beetje zenuwachtig. Dus op vrijdag heb ik nog even over de kasseien gerost. Achter mijn huis ligt de Munnikenweg en dat is een serieuze kasseistrook. Niki Terpstra stuurde ook nog een bericht en zei: het wordt zaterdag een slijtageslag en jou krijgen ze er niet af.’’

Liefhebber

Het tekent de liefhebber in Ten Dam, toch een renner die het best tot zijn recht komt in de bergen, dat hij staat te popelen om in Gent te starten. ,,Aan mij is zeker geen klassiekerrenner verloren gegaan, maar mijn hart ligt wel bij die wedstrijden. Als jonge jongen bleef ik vooral thuis voor Parijs-Roubaix en Ronde van Vlaanderen. En als het mag van mijn ploeg rijd ik elk jaar graag Nokere Koerse.’’

Met zijn vorm zit het goed, zegt Ten Dam en ga er maar vanuit dat hij geen modderfiguur slaat als het peloton morgen over de kasseien van de Haaghoek of over de Leberg wordt gejaagd. Bij zijn debuut in 2007 - toen heette de wedstrijd nog Omloop het Volk - werd Ten Dam 21ste. Hij reed nog voor de kleine ploeg Unibet en finishte binnen een minuut van winnaar Filippo Pozzato. ,,Ik had benen om bij eerste vijf te rijden die dag,’’ zegt hij over de kopgroep met onder meer Tom Boonen en winnaar Pozzato. Ook in de Ronde van Vlaanderen van dat jaar reed hij sterk. ,,Toen zat ik erbij tot op de Muur. Pas daar werd ik eraf gereden.’’

Ervaring

Juist die ervaring op de Muur kan Ten Dam morgen van pas komen aangezien het parkoers van De Omloop op de schop is gegaan. De renners krijgen de oude finale van de Ronde van Vlaanderen - van voor 2012 - voorgeschoteld. Wat betekent dat voor de finish in Ninove het peloton eerst over de Muur van Geraardsbergen en de Bosberg moet.

Ten Dam moet proberen zijn kopmannen Michael Matthews, Edward Theuns en Kragh Søren Andersen of minstens één van hen in de finale zien te krijgen. Hij doet het graag. Zo reed hij ook in 2011, in zijn laatste Omloop. ,,Toen lag de Muur nog veel vroeger in het parkoers. Sebastian Langeveld vroeg vlak voor de Muur, heb je nog een reepje voor me. Ik gaf hem mijn laatste en hij zei: ik zal aan je denken als ik op podium sta. Later hoorde ik dat Sebas alleen voorop reed. Hij won en ik kwam een kwartier later over de streep. Als morgen zoiets gebeurd en ik hobbel weer een kwartier later binnen, ben ik superblij.’’