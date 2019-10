Het blijft puzzelen bij FC Twente en Heracles

Heracles: De achterhoede

Verdedigend gaat het zeker niet vlekkeloos bij Heracles, maar het lijkt steeds stabieler te geworden. Drie plekken zijn al vast ingevuld, alleen de rechtsbackpositie is open. De ervaren Tim Breukers en de talentvolle Navajo Bakboord wisselen elkaar op die plek af. Bakboord krijgt de voorkeur, omdat hij nog jong is en geld gaat opleveren. Laat de kassa ook maar vast rinkelen voor Lennart Czyborra en Mats Knoester. De linksback en centrale verdediger zijn groeibriljanten die op een dag voor mooie bedragen verkocht gaan worden. Robin Pröpper is de ervaren leider in de defensie.