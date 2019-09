Het blijft voorlopig hondenweer in Yorkshire

De derde dag van de wereldkampioenschappen wielrennen is vanwege overvloedige regenval net een waterballet. De renners hoeven ook niet te verwachten dat het snel beter wordt, want het blijft zeker tot zondag hondenweer in het noorden van Engeland.

Regen, regen en nog eens regen. Hoewel het de laatste weken ook in Engeland verrassend zonnig en warm was, is het weer in Yorkshire deze week volledig omgeslagen. De renners die vandaag al de weg op zijn gegaan, hadden veel last van de regen. Het parkoers heeft door het water veel weg van een glijbaan, waarop enkele deelnemers aan de individuele tijdrit voor beloften al onderuit zijn gegaan.

Onder anderen de Hongaar Attila Valter maakte een verschrikkelijke smakker. Hij verloor bij een afdeling de macht over het stuur, ging onderuit en gleed over het glibberige asfalt ver door. Sommige fietsers stapten zelfs af om stukken te lopen. Het regent ook onophoudelijk in het noorden van Engeland, waar later op de dag de vrouwen aan de beurt waren voor de individuele tijdrit.