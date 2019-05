Het eerste interview van Georginio Wijnaldum (16): ‘Ik wilde eigenlijk acrobaat worden’

Wijnaldum, telg van Surinaamse ouders, groeide op in het Rotterdamse Schiemond. Bij oma, waar hij al sinds zijn vijfde woont. Van neef Jurmain leerde hij voetballen. ,,Hij kocht een bal voor me en heeft me de basis geleerd. Mijn familie heeft altijd voor me klaar gestaan.’’



Al op zeer jeugdige leeftijd beloofde hij oma dat hij haar later zou terug betalen. ,,Ik had veel vertrouwen in mezelf en heb als klein kind een keer tegen haar gezegd ‘ooit ga ik voor u zorgen’. Ik zat toen nog niet eens op voetbal! Maar ik heb altijd in mijn achterhoofd gehouden dat ik prof kon worden.’’



Bij Sparta, de club waar hij als F-pupil begon, stak hij er vanaf het begin af aan bovenuit. Als C-junior maakte hij de overstap naar Feyenoord, waar hij zijn status van toptalent op 8 april van dit jaar bevestigde. In de thuiswedstrijd tegen FC Groningen werd hij met zijn 16 jaar en 148 dagen de jongste Feyenoord-debutant ooit.



,,Ik denk daar nog vaak aan,’' zegt Wijnaldum met een brede grijns. ,,Het was geweldig om als 16-jarige in dat stadion te spelen. Iedereen had het altijd over Clarence Seedorf, die op zijn zestiende debuteerde. Dat heb ik altijd in mijn hoofd gehad. Ik wilde dat ook. Seedorf is een grote speler en ik was zelfs nog jonger dan hij!’’



Zijn debuut zorgde voor hooggespannen verwachtingen. Niet in de laatste plaats bij Wijnaldum zelf. De technisch vaardige middenvelder (‘ik heb wel geduld, maar ook weer niet want ik wil zo graag’) weet dat hij nog een lange weg heeft te gaan. Hoewel hij wekelijks meetraint met de A-selectie van trainer Bert van Marwijk speelt hij zijn wedstrijden dit seizoen vooral bij de beloftes.



,,Dat is ook wel logisch. Vorig seizoen waren er veel blessures. Dat ik toen speelde was ook uit armoede. Dit seizoen zijn er bij Feyenoord heel andere spelers en ben ik eigenlijk niet eens nodig. Het was zelfs de bedoeling dat ik terug zou gaan naar de A1. Dat Van Marwijk me toch bij de selectie heeft gehouden, is een goed teken.’’