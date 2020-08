Het einde van de carrière van Sagan (30) nabij? ‘Ik zou het begrijpen als hij stopt’

Met veel flair maakte Peter Sagan ruim een maand geleden bekend dat hij dit jaar zijn debuut maakt in de Giro d’Italia. Er verschenen filmpjes van de Slowaakse wielrenner waarin hij zijn kennis van de Italiaanse cultuur etaleerde alsof hij er geboren en getogen is. Dat de drievoudig wereldkampioen uitkijkt naar zijn debuut in de Giro, is op het eerste gezicht niet gek. Maar de Ronde van Italië overlapt komende oktober de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix, wedstrijden waarin Sagan vaak schitterde. Heeft zijn bucket list nu zijn prioriteit en is hij begonnen aan zijn afscheidstournee als wielrenner?



Die suggestie werd gevoed doordat BORA-Hansgrohe klassiekerspecialist Nils Politt aantrok. De 26-jarige Duitser eindigde vorig jaar in alle kasseienklassiekers die hij reed voor Sagan. En aangezien het contract van zevenvoudig winnaar van de groene trui in de Tour de France nog maar doorloopt tot en met het einde van het seizoen 2021, werd BORA-Hansgrohe teambaas Ralph Denk bij het aantrekken van Politt automatisch naar de toekomst van Sagan gevraagd. ,,We gaan dat aan het einde van dit wielerjaar bekijken. Sagan is één van de duurste wielrenners die er is”, reageerde Denk in de Kölner Stadt-Anzeiger. Het zou dus zomaar kunnen dat de Duitse World Tour-ploeg met het aantrekken van Politt al bezig is met de opvolging van de 30-jarige Sagan, die in 2019 niet verder kwam dan drie overwinningen (etappes in de Tour de France, de Tour of California en de Tour Down Under).