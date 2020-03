‘Het Europese voetbal ligt misschien wel tot september stil’

Sportlust Glanerbrug traint toch maar niet

13 maart GLANERBRUG - Sportlust Glanerbrug besloot donderdag om de trainingen ‘gewoon’ door te laten gaan. Ondanks dat die dag was besloten dat alle sportactiviteiten in het land in maart stilliggen vanwege het coronavirus. Maar vrijdag kwam de club terug op zijn besluit. „Op basis van nieuwe informatie hebben we besloten om het hele sportpark gesloten te houden tot nader order”, aldus voorzitter Martine Jansen.