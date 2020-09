‘Het is bidden dat Kiki wint, anders vrees ik enorm voor haar Roland Garros’

Podcast ‘GP's in Italië zorgen voor depressie bij Red Bull’

15:12 Na negen races in het Formule 1-seizoen is een hoop duidelijk geworden. Lewis Hamilton is op weg naar een nieuwe wereldtitel en de Red Bull van Max Verstappen is niet zo betrouwbaar als hij leek. De races in Italië hebben dat wel duidelijk gemaakt. En dat zorgt weer voor spanningen. Honda is bezig met de motor, Max is teleurgesteld. In de 24ste aflevering van Pitstop dit seizoen bespreken de AD-verslaggever Rik Spekenbrink en Arjan Schouten de stand van zaken in de Formule 1 met Etienne Verhoeff en kijken ze vooruit naar de Grand Prix van Rusland.