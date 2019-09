'Het is cult om naar een uitwedstrijd van FC Twente te gaan’

“We kunnen hem gewoon een keer voor FC Twente inzetten: het kabbelende beekje”, reageert Fardau haast verrast op de rust die heerst in Enschede. “Dat mag in de krant.” Hoe hebben ze de nederlaag tegen Heracles verwerkt? “Daar hebben de supporters meer last van dan de spelers”, is Leon duidelijk. “Maar als je 70 procent balbezit hebt in een wedstrijd moet je winnen.”