Het is ondenkbaar dat Nuis straks thuiszit tijdens de belangrijke toernooien

Door Pim Bijl



Kjeld Nuis werd voorbije februari de snelste man op schaatsen ooit op de 1000 meter en de 1500 meter. De overeenkomsten? Beide keren was zijn race niet vlekkeloos. Op de 1000 meter maakte hij van een binnenbocht een buitenbocht, tijdens de 1500 meter al sneller na 1000 meter dan een dag eerder. En op de 1500 meter maakte hij met ontplofte benen een misser in de laatste bocht. In alle euforie na zijn 1.40,17 zat toch ook de kanttekening: het had 1.39 kunnen zijn. Onder de magische grens van de 1.40.



Al een tijd heeft hij zijn zinnen gezet op februari, waar hij in Salt Lake City, op dezelfde baan, zijn wereldrecords wil aanvallen. Hij denkt, nee, weet, dat het harder kan. Nu staat plots zijn deelname aan de WK afstanden op de tocht. Hij kan namelijk aankomend weekeinde niet meedoen aan de belangrijke NK afstanden, waar tickets voor de EK en WK afstanden te verdienen zijn. Hij is onvoldoende hersteld van een zware griep. Nuis had zes dagen koorts en raakte vijf kilo lichaamsgewicht kwijt.