Het kriebelt bij liefhebber Djokovic

Een potje om niets was het, vorige week in Kooyong, een buitenwijk van Melbourne. Bij de Tiebreak Tens, een demonstratietoernooi, speelde Novak Djokovic voor het eerst in een half jaar tijd weer eens een partij. Hij won simpel van Dominic Thiem, maar daar ging het niet om. Hij was terug op de baan, terug in de tour, terug bij zijn eerste grote liefde: tennis. ,,Ik kan niet stoppen met lachen. Wat heb ik dit gemist”, zei Djokovic, als een kind zo blij.



Andy Murray vertelde het van de week ook al. Pas als je een half jaar niet kan spelen, besef je hoeveel je eigenlijk van de sport houdt. Net als Roger Federer en Rafael Nadal tennissen ze niet alleen voor titels, dollars en rankings. Ze zijn op de eerste plaats liefhebber.



Waar Murray er nog zeker een half jaar langer uit ligt na zijn heupoperatie, haalt Djokovic de Australian Open wel. Maar het was close. Voor de Qatar Open meldde de Servische oud nummer 1 van de wereld zich twee weken geleden nog af. En ook nu is zijn slepende elleboogblessure nog niet helemaal onder controle, gaf Djokovic zaterdag op de persconferentie toe. ,,Het is nog niet 100 procent hersteld, maar na uitvoerig overleg met mijn team heb ik besloten hier te spelen.” Het is een gok, maar volgens Djokovic een gok zonder al te grote gevaren. ,,Ik had afgelopen zes maanden niets meer kunnen doen om te herstellen. Hier moet ik het nu mee doen.”