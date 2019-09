Het miljoenenballetje gaat weer rollen en zij zijn erbij!

Nederlandse titelverdedigers

Daar stonden ze dan op 1 juni in het gloednieuwe stadion van Atlético Madrid. Zo ziet ultiem geluk er uit na het winnen van de Champions League met Liverpool in de finale tegen Tottenham Hotspur. Hét hoogtepunt van de carrières van Virgil van Dijk uit de Haagse Beemden in Breda en Georginio Wijnaldum uit Rotterdam-Schiemond. Liverpool is weer als een razende begonnen in de Premier League met de maximale score uit vijf wedstrijden én de winst van de Europese supercup. Mét een ongewijzigde en compleet ingespeelde selectie. Zouden Van Dijk, Wijnaldum & co het nóg een keer kunnen?