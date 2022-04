Het moddermonster dat als knecht Parijs-Roubaix won: ‘Van deze koers is er maar één’

De Rue de Willems, iets voorbij het dorpje Chereng is één van die vele versleten, onooglijke asfaltbaantjes in het noorden van Frankrijk. Het is de plek waar het leven van Servais Knaven op een regenachtige paaszondag in 2001 een plotse wending kreeg. ,,Op de spoorwegovergang die er ligt om precies te zijn”, verduidelijkt de huidige ploegleider van Ineos Grenadiers.