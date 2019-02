Het mooiste uur van de winter

Justin Hoogma maakt ultrakort debuut bij winnend St. Pauli

4 februari Justin Hoogma heeft vanavond een wel heel kort debuut gemaakt voor zijn nieuwe club FC St. Pauli. De Nederlandse verdediger, die voor een half jaar wordt gehuurd van TSG Hoffenheim, mocht in de 96ste minuut invallen voor matchwinner Alexander Meier, die een paar seconden eerder voor de 3-2-eindstand had gezorgd in de thuiswedstrijd tegen Union Berlin.