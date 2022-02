Het nieuwe Formule 1-seizoen lonkt: dit zijn de nieuwe auto's

Haas (4 februari)

Red Bull Racing (9 februari)

Aston Martin (10 februari)

McLaren (11 februari)

AlphaTauri (14 februari)

Williams (15 februari)

Met een overwegend donkerblauwe auto gaat Williams het nieuwe seizoen van de Formule 1 in. De coureurs Nicholas Latifi en Alexander Albon waren aanwezig bij de presentatie van de auto. Albon is nieuw in het team. De Thai heeft de plek ingenomen van George Russell, die naar Mercedes is verhuisd.



Williams is een grote naam in de Formule 1 met een roemrucht verleden, maar in de afgelopen jaren vallen de prestatie tegen. De renstal, die rijdt met motoren van Mercedes, eindigde vorig jaar als achtste in het kampioenschap van de constructeurs. Oprichter Frank Williams overleed vorig jaar, maar het team was toen al geen eigendom meer van de familie. Investeringsmaatschappij Dorilton Capital had het team overgenomen en van de benodigde financiën voorzien.