Het programma en alle uitslagen van het wereldbekerweekend in Salt Lake City

Ajax - FC Twente Vrouwen gestaakt wegens sneeuwval

21:18 AMSTERDAM - De wedstrijd Ajax - FC Twente in de eredivisie vrouwen is vrijdagavond halverwege gestaakt vanwege de vele sneeuwval. Hierdoor zal de tweede helft hoogstwaarschijnlijk op een later moment nog eens afgewerkt worden. Wat er exact met het duel gaat gebeuren moet de KNVB nog beslissen.