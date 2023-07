Het regent miljoenen bij AZ: laatste vijf jaar zelfs meer verkocht dan Feyenoord

Sinds de zomer van 2018 streek AZ al zo'n 179 miljoen euro op met de verkoop van spelers, zo blijkt uit cijfers van Transfermarkt.com. De 24-jarige Reijnders rondde woensdag zijn overstap naar AC Milan, dat 20 miljoen euro betaalde, af. Eerder vertrok verdediger Sam Beukema voor 7 miljoen euro naar Bologna. Vandaag tikte Bournemouth 18 miljoen euro af voor de Hongaarse linksback Milos Kerkez.

De laatste jaren winkelen buitenlandse clubs maar wat graag in Alkmaar. Zo vertrok Alireza Jahanbakhsh medio 2018 voor 19 miljoen naar Brighton & Hove Albion en werd een jaar later 18 miljoen euro neergeteld voor Guus Til, die naar Spartak Moskou verkaste.

Feyenoord maakt inhaalslag

Zelfs landskampioen Feyenoord kan dat tempo de laatste jaren niet bijbenen. Hoewel de Rotterdammers de laatste twee jaar aan een inhaalslag begonnen zijn met de verkoop van Marcos Senesi, Tyrell Malacia, Luis Sinisterra, Fredrik Aursnes en Orkun Kökçü, kwam er sinds de zomer van 2018 aanzienlijk minder geld binnen dan bij AZ.

Feyenoord verdiende de laatste vijf jaar 136 miljoen euro aan transfers, ruim veertig miljoen euro minder dan AZ. In de zomer van 2020 kwam er zelfs geen enkele euro binnen bij de Rotterdammers. Toen vertrokken alleen Renato Tapia, Calvin Verdonk en Jan-Arie van der Heijden transfervrij.

AZ doet het dus weliswaar goed op de markt, maar komt niet in de buurt van de andere Nederlandse topclubs. PSV streek de laatste jaren bijna 295 miljoen euro op, maar baas boven baas op de transfermarkt blijft Ajax. Sinds de zomer van 2018 kwam er liefst 650 miljoen euro binnen op de Amsterdamse bankrekening. Daar droegen vooral de megatransfers van Antony (Manchester United, 95 miljoen), Frenkie de Jong (FC Barcelona, 86 miljoen) en Matthijs de Ligt (Juventus, 85 miljoen) aan bij.

Volledig scherm Ajax heeft inmiddels alle spelers die in 2019 de halve finales van de Champions League bereikten laten gaan. © AFP

Voor AZ gaan de transferinkomsten de komende weken misschien nog wel wat omhoog. De Zweedse linksbuiten Jesper Karlsson werd de laatste jaren vaak in verband gebracht met een vertrek en moet de volgende transferklapper worden in Alkmaar. De Griekse verdediger Pantelis Hatzidiakos gaf in een eerder stadium aan eveneens open te staan voor een nieuw avontuur. Als AZ nog een bedrag wil ontvangen voor Hatzidiakos zal hij deze zomer verkocht moeten worden, want na dit seizoen loopt zijn contract af. Karlsson staat nog tot medio 2026 onder contract in Alkmaar.

Kökçü en Sinisterra op plek 22 en 23

De lijst van duurste verkopen vanuit de eredivisie bestaat vooral uit spelers die vanuit Ajax en PSV naar internationale topclubs zijn vertrokken, vooral richting de Premier League. Van de 21 duurst verkochte spelers zijn er zeven van PSV en veertien van Ajax. Orkun Kökçü en Luis Sinisterra zien we pas op de 22ste en 23ste plek terug met hun prijskaartje van 25 miljoen euro (zonder bonussen) bij hun transfers naar Benfica deze zomer en Leeds United vorig jaar.

Op plek 24 zien we de duurste verkoop ooit van AZ. Dat is nog altijd Vincent Janssen, die na zijn eerste seizoen in Alkmaar voor 22 miljoen euro naar Tottenham Hotspur ging. Een jaar eerder had AZ hem nog voor 500.000 euro overgenomen van Almere City.

In het lijstje met duurste aankopen door clubs uit de eredivisie zijn de bovenste tien namen allemaal aankopen van Ajax. Het lijstje wordt aangevoerd door Steven Bergwijn (31 miljoen euro) en Calvin Bassey (23 miljoen euro), die nog niet bepaald overtuigden in hun eerste seizoen in Amsterdam. De duurste aankoop van PSV is nog altijd Mateja Kezman, waar PSV in 2000 zo'n 14 miljoen euro voor betaalde aan Partizan Belgrado. Noa Lang zal hem passeren als recordaankoop, maar zijn transfersom van 15 miljoen euro wordt pas bereikt als de eventuele bonussen zijn overgemaakt naar Club Brugge.

De recordaankoop van Feyenoord zien we pas terug op de 32ste plek, achter 22 spelers van Ajax en negen van PSV. David Hancko kwam vorig jaar voor 8,3 miljoen euro over van Sparta Praag. De duurste aankopen van AZ kwamen allemaal in de zomer van 2007. Toen kwamen de spitsen Mounir El Hamdaoui (voor 7 miljoen van Willem II), Graziano Pellè (voor 6 miljoen van Lecce) en Ari (voor 5 miljoen van Kalmar FF) naar Alkmaar. Zij zijn zestien jaar later nog altijd de drie duurste aankopen van AZ. Ari is op 37-jarige leeftijd overigens nog altijd actief, op het vierde niveau van Brazilië.

Matchcenter

Check alle programma's, uitslagen en standen uit de topcompetities in Spanje, Italië, Frankrijk, Duitsland, Engeland, België én Nederland in ons matchcenter. Check hieronder al onze podcasts én voetbalvideo's.

Beluister hier onze voetbalpodcasts

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze laatste voetbalvideo's