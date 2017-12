Het seizoen van FC Twente en Heracles in feiten

FC Twente

- FC Twente beleeft met veertien punten het een-na-slechtste seizoen in de clubgeschiedenis na zeventien eredivisieduels (omgerekend naar 3 punten voor een zege) sinds 2015/16 (13).

- Twente hield nog geen een keer de nul sinds de komst van Gertjan Verbeek (7 competitieduels) en kreeg in deze periode meer goals tegen dan elk ander team (18).

- FC Twente is voor het eerst sinds maart in minimaal twee eredivisieduels op rij ongeslagen (W1, G1).

- FC Twente heeft het laagste winstpercentage in duels op het veld (47,8%) van alle teams in de eredivisie.

- Alleen Ajax (16), PSV (13) en Vitesse (13) scoorden meer uit standaardsituaties dan FC Twente (12, samen met AZ).

- FC Twente gebruikte dit seizoen de meeste spelers in de eredivisie (25) van alle teams.

- Stefan Thesker pakte de meeste kaarten van alle spelers in de Eredivisie (7).

- Alleen VVV-Venlo (45,7%) en Roda JC (44,9%) hadden gemiddeld per wedstrijd minder balbezit dan FC Twente (46,0%).