Het spel is op de wagen: ‘Heracles-aanvaller Emil Hansson gewild in Europa’

Met liefst drie spelers bezet Heracles de bovenste plaatsen van het topscorersklassement in de eerste divisie. Dat trekt natuurlijk de aandacht. Zo zou Feyenoord het oog hebben laten vallen op Emil Hansson, de Zweedse aanvaller die al eerder onder contract stond in Rotterdam.

Emil Hansson is ‘hot’ in de Keuken Kampioen Divisie. De 24-jarige linkervleugelaanvaller staat na 29 wedstrijden op vijftien doelpunten. Alleen Dylan Vente van Roda JC heeft vaker het net getroffen: achttien maal. Behalve de vele goals is Hansson ook nog eens goed voor zestien assists. Geen andere speler in de eerste divisie doet de Heraclied dat na.

Hansson is niet de enige speler in Almelose dienst die vaak weet te scoren. Na zijn hattrick afgelopen vrijdag tegen TOP Oss staat Nikolai Laursen inmiddels ook op vijftien treffers. Nog altijd twee meer dan Samuel Armenteros, de 32-jarige spits die dit seizoen tot op heden dertien kruisjes achter zijn naam heeft staan. Al met al heeft Heracles met de voorhoede drie spelers staan in de top van het topschuttersklassement.

Europese clubs

De cijfers en prestaties blijven niet ongemerkt. Volgens het Zweedse tabloid Sportbladet heeft een aantal Europese clubs belangstelling voor Hansson. Genoemd worden Eintracht Frankfurt, 1. FC Köln, Olympique Lyon, Udinese en Feyenoord. Bij die laatste club speelde de Zweed al eerder, van 2016 tot 2019. Een succes was zijn verblijf in Rotterdam niet te noemen. Hansson werd verhuurd, ontwikkelde zich en kwam uiteindelijk in Almelo terecht. In zijn tweede jaar in het shirt van Heracles komt hij tot volle bloei.

„Ik heb ook gelezen dat Feyenoord interesse zou hebben voor Hansson”, zegt Nico-Jan Hoogma. Meer is het ook niet, voegt de technisch-directeur van Heracles er aan toe. Volgens Hoogma telt er voor Heracles maar één ding en dat is dit seizoen promoveren naar de eredivisie. „Daarna gaan we kijken welke spelers blijven en welke eventueel weggaan. Momenteel is het totaal niet aan de orde”, aldus Hoogma.

Medio 2024

Hansson heeft in Almelo nog een contract tot medio 2024, met een optie voor nog één jaar. Over de belangstelling van Feyenoord is de Zweed duidelijk in Sportbladet: „Ik zal er op ingaan indien het concreet wordt. Op dit moment wil ik me concentreren op mijn eigen prestaties en die van Heracles.”