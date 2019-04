‘Het succes verbloemt dat het onderaan niet goed gaat’

Opleidingsploeg Jumbo-VismaOp 1 januari 2020 lanceert Jumbo-Visma een opleidingsploeg voor wielertalenten. Daarnaast probeert de ploeg via scholen en verenigingen jeugd aan het fietsen te krijgen. ,,We móeten de vijver vergroten, de toekomst van het Nederlandse wielrennen is in gevaar.’’