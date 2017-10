'Het veldrijden heeft een enorme vaart genomen'

helden van toenDENEKAMP - In de rubriek ‘Helden van toen’ komen oud-sporters aan het woord die van betekenis zijn geweest voor de Twentse sportwereld. Dit keer blikken we met Herman Snoeijink terug op zijn succesvolle carriere als veldrijder.

Herman, hoe gaat het met je?

„Het gaat goed. Grappig dat je belt, aangezien ik net alle krantenartikelen aan het uitzoeken ben waar ik ooit in heb gestaan. Een jongen die ik ooit in de klas heb gehad heeft dat allemaal bijgehouden. In totaal zeven plakboeken vol. Dan komen er mooie dingen boven water. Je denkt dat je alle overwinningen nog weet, maar elke keer word je weer verrast als je die oude stukken ziet. Met de hele verzameling gaan we binnenkort iets moois doen maar dat is nog een verrassing."

Je hebt zo'n beetje alles gewonnen wat er te wonnen viel. Wat blijft je het meest bij?

„Vijf keer Nederlands kampioen worden is heel speciaal, net als alle andere overwinningen die ik heb behaald. Maar de mooiste rit vond ik altijd de Ronde van Denekamp, in het dorp waar ik geboren en getogen ben, die ik dertien keer heb gewonnen. Officieel twaalf keer, maar daar ben ik het nog steeds niet over eens. Ik zou Jan Huisjes uit de bocht hebben gereden, maar daar ben ik het niet mee eens. Ik had de ereronde met de krans al gereden toen ik bij de jury moest komen. Op dat moment ben je zo kwaad."

Wat is het grootste verschil tussen het veldrijden toen en nu?

„Wij reden destijds op hele smalle bandjes van maximaal 28 millimeter. Daarmee snijd je door de modder en zand waardoor je eerder moest lopen. Ook hadden wij pedalen met riempjes. Je moest ervoor zorgen dat je die pedalen met een goede manier opwipte, maar het waren allemaal vertragende factoren. De sport heeft een enorme vaart genomen en dat komt met name door het fanatisme van de Belgen. Die zijn zo professioneel. Daar staan 20.000 à 30.000 toeschouwers aan de kant. Ook als het slecht weer is."

In de tijd dat jij succesvol was werden de meest vreemde premies uitgekeerd. Van badslippers tot zakken chips. Welke is je het meest bijgebleven?

„Ha ha, ik heb inderdaad al heel veel premies voorbij zien komen. Het was elke keer weer een verrassing. Nadat ik de Ronde van Winterswijk had gewonnen kreeg ik twee seksslipjes. Die heb ik vervolgens tijdens Sinterklaas maar cadeau gedaan aan mijn schoonzus. In het begin kwam ik met de raarste geschenken thuis. Bij de Ronde van Tecklenburg, vlak over de grens in Duitsland, won ik een gigantisch tapijt. Die heb ik een paar dagen later per vrachtwagen moeten ophalen omdat hij zo groot en zwaar was."

Was het veldrijden destijds te combineren met je fulltime baan als leraar voor de klas?

„Ik droomde ervan om beroepsrenner te worden. Daar droomde iedereen van. Maar ik heb bewust gekozen voor het werk. Mijn eerste sollicitatie die ik schreef was meteen raak bij de school waar ik zelf ook altijd op zat. Dat gebeurde in het jaar waarin ik wilde gokken om beroepsrenner te worden, maar die baan kon ik niet laten schieten. De move om amateur te blijven is achteraf gezien een hele goede geweest. Ik heb een prachtcarrière gehad waar ik nu nog steeds op aangesproken wordt. Zonder twijfel de mooiste tijd van mijn leven."