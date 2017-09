Het verleden van Feyenoord met City en zes andere zaken

Feyenoord heeft een belabberde staat van dienst in de Champions League tegen Engelse ploegen. Zes keer troffen de Rotterdammers een opponent uit het land van de graafschappen. Vijf keer was er een nederlaag voor de Nederlandse ploeg.



De enige zege was op 24 september 2002 in het uitduel tegen Newcastle United, meteen ook de laatste zege van Feyenoord in de Champions League. Vijftien jaar geleden in Newcastle legde Sebastián Pardo met een heerlijke knal al in de vierde minuut St. James' Park het zwijgen op.



Met twee beroemde coaches op de bank. Bij The Magpies stond Bobby Robson aan het roer, en bij de Rotterdammers was dat Bert van Marwijk. En als spelers bij Feyenoord onder anderen Kees van Wonderen, Patrick Paauwe, Pierre van Hooijdonk, Brett Emerton en - wie kent hem nog? - Shinji Ono.