Het voorlopig spannendste schaatsweekend van het seizoen begint: ‘Je móét je kwalificeren’

,,Je móét je gewoon kwalificeren, anders is het klaar’’, maakt Jorrit Bergsma het niet moeilijker dan het is. De stayer miste de NK en EK allround, dit is voor hem en veel van zijn collega’s de laatste strohalm om nog iets te maken van het seizoen. ,,Iedereen wil dat WK rijden, de belangrijkste wedstrijd van het seizoen. En dat wordt geen appeltje-eitje.’’

Antoinette Rijpma-De Jong

Voor teamgenoot Antoinette Rijpma-De Jong is de benadering niet heel anders. Al Nederlands kampioen allround, Europees kampioen allround. Alles is al gelukt. ,,Nu wacht met het NK de generale voor het WK. Dat EK was belangrijk, maar het WK is toch wat je seizoen maakt’’, weet de Friezin.

Volledig scherm Antoinette Rijpma-De Jong © Pro Shots / Erik Pasman

Met nog slechts twee resterende World Cups op doorgaans vrij matig ijs in Polen krijgen de schaatsers bij de NK in Heerenveen op topijs ook een laatste goede indicatie hoe ze ervoor staan, richting de WK in dezelfde ijshal.

,,We rijden dat WK niet in Minsk of zo, maar in een vol Thialf. Dus dit weekend wil je je plaatsen én hard rijden, want er zijn maar drie plekken’’, aldus Rijpma-De Jong. ,,Ook met de gedachte aan twee jaar terug, dat ik m’n eerste wereldtitel op de 3000 meter pakte, in een lege hal. Dat moment wil ik graag nog een keer beleven, maar dan mét familie.’’

Programma NK afstanden

Vrijdag 3 februari

18.15 uur: 5.000 meter mannen

19.55 uur: Eerste 500 meter mannen

20.31 uur: 1.500 meter vrouwen

21.25 uur: Tweede 500 meter mannen

Zaterdag 4 februari

14.00 uur: Eerste 500 meter vrouwen

14.40 uur: 3.000 meter vrouwen

15.44 uur: Tweede 500 meter vrouwen

16.24 uur: 1.500 meter mannen

Zondag 5 februari

12.45 uur: 10.000 meter mannen

14.36 uur: 5.000 meter vrouwen

15.39 uur: 1.000 meter mannen

16.23 uur: 1.000 meter vrouwen

17.10 uur: Massastart mannen

17.31 uur: Massastart vrouwen