Het was weer fijn langs de lijn: racisme en supportersrellen in amateurvoetbal

met video FC Twente haalt dubbele cijfers in oefenwed­strijd tegen Bon Boys

HAAKSBERGEN - FC Twente heeft haar eerste oefenwedstrijd in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. In Haaksbergen boekte de ploeg van trainer Ron Jans een 0-11 overwinning op tweedeklasser Bon Boys. Rechtsback Joshua Brenet, van wie het nog altijd niet zeker is of hij bij FC Twente blijft, kwam in de tweede helft ook in actie.

16:48