Hevige regenval en stijgende Waal bedreigen parkoers NK veldrijden: ‘Het wordt een heroïsche strijd’

FC Emmen strikt Oussama Darfalou: ‘Helaas is het in zijn tijd bij Vitesse nooit tot een huurdeal gekomen’

De Algerijnse spits Oussama Darfalou gaat weer in de Eredivisie voetballen. Darfalou (29) ondertekende een contract voor 1,5 jaar bij FC Emmen. Hij speelde eerder voor Vitesse, VVV-Venlo en PEC Zwolle. In 94 wedstrijden in de eredivisie maakte de Algerijnse international 21 doelpunten.

10:46