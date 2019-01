Hewitt klaar met bedreigingen Tomic: ‘Zolang ik captain ben speelt hij niet’

Verbeek met Oman door naar achtste finales Azië Cup

16:39 Bondscoach Pim Verbeek staat met Oman in de volgende ronde van de Azië Cup. Oman won vandaag de laatste wedstrijd in groep F met 3-1 van Turkmenistan en is daardoor als beste nummer drie zeker van een plek in de achtste finales.