Hewitt wint bij rentree in Europa

Hewitt, de voormalige nummer één van de wereld, heeft dit jaar zijn tennisloopbaan weer opgepakt. Hij deed in eigen land in het dubbelspel al mee bij het toernooi in Brisbane en kreeg een wildcard voor de Australian Open.



Hewitt beëindigde in januari 2016 zijn carrière in het enkelspel bij de Australian Open. In het jaar van zijn afscheid dubbelde hij ook nog op Wimbledon en als captain van het Australische Daviscupteam.