High fives en knuffels: tennissport laat de teugels vieren bij nieuwe demonstratietoernooien

Goed signaal of onverstandig?Links en rechts werd al een potje gespeeld de afgelopen weken, maar dit weekeinde mag toch worden gezien als de officieuze herstart van het tennisseizoen. Twee serieuze demonstratietoernooien trappen af in Belgrado en Nice. Er is veel over te doen.

Door Rik Spekenbrink



Er waren high fives, knuffels en omhelzingen. En toen de journalist in de stampvolle perszaal zich niet verstaanbaar kon maken, werd de microfoon vluchtig doorgegeven, van hand tot hand. Novak Djokovic wilde met zijn zelf opgezette Adria Tour positieve signalen afgeven. Tennissen kan weer en met een Tour door de Balkan-landen wil hij de sport de komende weken onder de aandacht brengen in landen die de tenniswereld goeddeels links laat liggen. Maar of dit nu het juist signaal was?

Volledig scherm Novak Djokovic, Jelena Jankovic, Nenad Zimonjic en Olga Danilovic omhelzen elkaar na een dubbelpartij. © REUTERS

De Adria Tour begon officieel pas vanmiddag, maar gisteren waren er al wat vrolijke demonstratiepotjes en pr-activiteiten. Mét publiek. Zo speelde Djokovic in de eerste speelstad Belgrado een gemengddubbel met Jelena Jankovic. Na een speels punt vlogen de twee elkaar in de armen. Op de volle tribunes was een meter afstand houden, dat is de regel in Servië, totaal niet mogelijk. Mondkapjes droeg bijna niemand. En Djokovic gaf zelf niet bepaald het goede voorbeeld door arm in arm te poseren met andere deelnemers Alexander Zverev, Dominic Thiem en Grigor Dimitrov.

Volledig scherm Fans zitten lekker dicht op elkaar in Belgrado. © AFP Dus was de storm van kritiek die loskwam te verwachten. Djokovic reageerde laconiek. ,,Er is geen internationale standaard, de regels zijn overal anders. Je kunt kritiek hebben of zeggen dat dit gevaarlijk is, maar het is niet aan mij om te beslissen wat goed of slecht is voor de volksgezondheid. Wij volgen de regels van de Servische overheid en als wij de kans krijgen om op deze manier bij elkaar te komen, grijpen we die.”



In een volgepakt stadion rekende de Servische nummer één van de wereld vanmiddag eenvoudig af met zijn landgenoot Viktor Troicki (4-1, 4-1).

Het had dus eigenlijk over tennis moeten gaan. In de Adria Tour wordt vier achtereenvolgende weekenden gespeeld in Belgrado, Zadar (Kroatië), Montenegro en Banja Luka en Sarajevo (Bosnië en Herzegovina). Naast de genoemde spelers is het deelnemersveld uit die landen afkomstig. Er wordt gespeeld volgens het format van de Next Gen-series, het jaarlijkste afsluitende toernooi voor de beste talenten. Dus met sets tot 4 games.

Ultimate Tennis Showdown

Veel innovatiever gaat het er in Nice aan toe, bij de Ultimate Tennis Showdown. Een demonstratietoernooi met tal van nieuwe regels bedacht door Patrick Mouratoglou, de coach van Serena Williams. De openingsdag viel door regen letterlijk in het water, het toernooi start nu morgen en zal vijf weekeinden bestrijken. Fans zijn niet welkom, maar de Fransman hoopt online een jonger, nieuw publiek aan te spreken door de teugels te laten vieren en het tempo op te schroeven. Tien spelers doen mee, onder wie Stefanos Tsitsipas, David Goffin, Benoit Paire en opnieuw Thiem.

Volledig scherm Grigor Dimitrov. © REUTERS

Volledig scherm © AFP Wat is er dan anders? Het regelboek is een stuk dunner. Schelden of met een racket gooien wordt niet bestraft. Verder hebben spelers jokers op zak. Zo kunnen die bijvoorbeeld inzetten om bij een bepaald punt een derde service te mogen gebruiken, of juist de tegenstander een opslag te ontnemen. Ook kan een kaart worden ingezet om een punt twee of drie keer te laten tellen.

Er wordt gespeeld in vier ‘kwarten’ van tien minuten, waarin wordt geteld en gespeeld als in een tiebreak, dus met ieder slechts twee servicebeurten. Er is geen warming up, wel een schotklok van 15 seconden. Coaches mogen een timeout inzetten, waarbij de communicatie (verplicht in het Engels) hoorbaar is. Tijdens de gamewissel worden spelers geïnterviewd. Kortom: meer tempo, meer interactie en meer ruimte voor de spelers om te laten zien wie ze zijn.

Volledig scherm Tennis - Adria Tour - Belgrade, Serbia - June 13, 2020 Austria's Dominic Thiem with Bosnia's Damir Dzumhur after their match REUTERS/Marko Djurica © REUTERS ,,Ik hoor altijd van mensen dat tennis vroeger beter was, omdat we toen echte karakters hadden”, vertelt Mouratoglou in een podcast van Sports Illustrated. ,,Ik denk dat dat niet waar is. Die karakters zijn er nog steeds, maar ze durven zichzelf niet te tonen, hun emoties niet te uiten. Alles moet nu politiek correct zijn. Dat is niet erg aantrekkelijk voor nieuwe fans. Tennisfans worden ouder, ze zijn gemiddeld 61 jaar. Niets tegen oudere mensen, maar we moeten ons toch zorgen gaan maken en met oplossingen komen. Tennispartijen zijn een marathon, je moet gaan zitten en eten in de buurt hebben voor drie uur of meer. Dat kun je tegenwoordig niet vragen van een tiener of twintiger. En ik wil ook niet hebben dat er tijdens een partij 20 minuten niet gebeurt.”



Er kwam de nodige kritiek op het format van Mouratoglou, omdat sommige fans en volgers vinden dat wel erg veel typische tennistradities overboord worden gegooid. ,,Ik wist dat die geluiden zouden komen. Geeft niet”, reageerde de coach.

De partijen zijn deels op tv te volgen, maar Mouratoglou hoopt ook dat uiteindelijk 50 duizend fans een online abonnement van 12 euro per maand afsluiten. ,,Mijn doel is om het aantal tennisfans wereldwijd te laten groeien.”