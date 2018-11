Higler fluit in Europa League bij Leverkusen

Peter Niemeyer als stagiair terug bij FC Twente

10:11 ENSCHEDE - Peter Niemeyer is na 12 jaar terug bij FC Twente. De oud-speler van de club die jarenlang in de Bundesliga speelde, is maandag begonnen aan een snuffelstage. Die duurt tot en met het eind van het seizoen. Als dat goed bevalt, willen beide partijen langer met elkaar door.