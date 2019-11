Higler leidt Ajax – Heracles, Mulder fluit FC Twente

ENSCHEDE – Heracles reist zaterdag af naar Amsterdam voor de uitwedstrijd tegen koploper Ajax. Het duel in de Johan Cruijff Arena staat onder leiding van scheidsrechter Dennis Higler. Siemen Mulder hanteert een dag later de fluit bij het duel tussen VVV-Venlo en FC Twente.

Heracles staat zaterdag voor een loodzware opgave in de Johan Cruijff Arena. Ajax is nog ongeslagen en gaat onbedreigd aan kop in de eredivisie. Heracles won bovendien pas één keer in Amsterdam, maar dat is lang geleden: op 11 oktober 1964 werd het 1-4. Vorig seizoen eindigde het duel in de Johan Cruijff Arena in een 1-1 gelijkspel.

Aan Dennis Higler de taak om zaterdag de wedstrijd tussen beide teams in goede banen te leiden. Angelo Boonman en Christian Dobre staan langs de zijlijn als assistent-scheidsrechters, terwijl Clay Ruperti fungeert als vierde official. Edgar Bijl is de VAR. Naast hem zit Frank Jansen als assistent-videoscheidsrechter.

FC Twente

FC Twente neemt het een dag later in Venlo op tegen VVV. Voor de Limburgers is het de eerste wedstrijd onder interim-trainer Jay Driessen, die de taken van de onlangs ontslagen Robert Maaskant op zich neemt. Dit duel staat onder leiding van Siemen Mulder. Hij wordt geassisteerd door Nicky Siebert en Yorick Weterings. Robin Hensgens is de vierde official. Vanuit Zeist kijkt Sander van der Eijk mee als VAR. Hij wordt geassisteeerd door Ralf van Vlokhoven.