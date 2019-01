Higuaín en Sarri weer samen, Real heeft 100 miljoen over voor Dybala

Coach Maurizio Sarri van Chelsea heeft Gonzalo Higuaín weer onder zijn hoede. De manager bevestigde dat de Argentijnse aanvaller per direct overkomt van AC Milan. De Londense club huurt hem van Juventus, dat nog altijd eigenaar is van Higuaín.



Sarri kent de international van Napoli. Hij was daar coach toen de Argentijn in het seizoen 2015/2016 topscorer werd van de Serie A met een recordaantal van 36 doelpunten. Juventus kocht Higuaín in de zomer 2016 voor circa 90 miljoen euro. AC Milan ging in augustus een huurovereenkomst aan met Juve. Higuaín voldeed niet aan de verwachtingen van coach Gennaro Gattuso.



Sarri is blij met de komst van zijn voormalige oogappel. ,,Een van de beste aanvallers die ik getraind heb. Ik hoop dat hij hier zijn oude vorm weer vindt’', zei Sarri in aanloop naar de halve finale van de League Cup tegen Tottenham Hotspur komende donderdag. De deal met Chelsea kwam te laat rond om de Argentijn al in die wedstrijd te laten debuteren voor de Londenaren.