Hij deed het niet, maar als íémand de Champions League-beker mocht kussen, dan was het Kanté

Trainers noemen het vaak ‘op de winkel passen’. Ze hebben het dan over een speler die de ploeg bij elkaar houdt, die oog heeft voor de defensieve organisatie. Iemand die niet uit is op de beslissende pass in de wedstrijd, maar die meer voldoening haalt in het heroveren van de bal. Iemand die zich kan wegcijferen in dienst van het elftal.