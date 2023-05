‘Hij is serieus in beeld en een logische opvolger van Wout Brama bij FC Twente’

De Ballen VerstandFC Twente veegde een uitermate zwak Ajax van de mat (3-1) en gaat met vertrouwen richting de play-offs om Europees voetbal. In Almelo is de rust na het kampioenschap wedergekeerd en worden vooral gesprekken gevoerd. En de transferperiode staat voor de deur, dus genoeg reden voor een nieuwe aflevering van de podcast De Ballen Verstand.

Voetbalwatcher Leon ten Voorde geeft tekst en uitleg over het incident met Steven Berghuis buiten De Grolsch Veste na de wedstrijd tussen FC Twente en Ajax. De Ajax-speler haalde uit naar een supporter. Leon legt uit wat er precies is gebeurd buiten bij het stadion en wat de aanleiding is geweest. Hij verdedigt zijn anonieme bron. „Voor deze man steek ik mijn hand in het vuur.”

Qua transfers is het nog rustig in Enschede. Ramiz Zerrouki is vertrokken, maar inkomende transfer zijn nog niet gedaan. Wel worden er verschillende namen genoemd. Youri Regeer is écht rond met FC Twente, zegt Leon. Maar ook andere spelers zoals Younes Taha en Carel Eiting staan op het lijstje van FC Twente. „Eiting is al een tijdje serieus in beeld. Hij is een logische opvolger van Wout Brama.”

In Almelo heerst een serene rust na het behalen van het kampioenschap in de Keuken Kampioen Divisie. Het gaat op Erve Asito vooral om gesprekken met spelers deze weken. Mogelijk wordt een dezer dagen de eerste speler al vastgelegd. „Waarschijnlijk gaat deze week al de kogel door de kerk", vertelt Heracles-watcher Ralph Blijlevens. Ook wordt de naam van Laros Duarte (FC Groningen) genoemd.

Hengelo

FC Twente is al een tijdje erg teleurgesteld in de gemeente Hengelo, vertelt Leon. „Naar buiten toe shinen ze graag met de academie en FC Twente", legt de Twente-watcher uit. „Maar FC Twente komt niet verder in Hengelo. De druppel is de huur de gemeente vraagt voor de velden van VV Hengelo. Als het zo doorgaat is Hengelo straks alles kwijt: FC Twente en de academie.”

Daarop heeft FC Twente andere gemeenten in de regio benaderd. En één gemeente heeft serieuze interesse, dus de kans bestaat dat de academie van FC Twente en Heracles Almelo gaat verhuizen...

