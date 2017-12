'Hij is sneller dan ik en maakt geen eigen doelpunten'

,,Hij is sneller dan ik, beter in de lucht, kalmer en maakt geen eigen doelpunten'', twitterde oud-verdediger Jamie Carragher, die 668 wedstrijden voor Liverpool speelde.



Jack Lusby van de bekende fansite This is Anfield zegt dat Van Dijk veruit de beste centrale verdediger is die Liverpool kan wensen. ,,Ik heb dus geen enkele bedenking over die 75 miljoen pond.''