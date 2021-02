Hilger fluit zaterdag Twentse derby

Waterpolo­sters in poulefase Olympische Spelen tegen Australië, Canada en Spanje

21 februari De Nederlandse waterpolosters zijn bij de Olympische Spelen ingedeeld in een groep met Australië, Zuid-Afrika, Spanje en Canada. Dat is het resultaat van de loting die zondag in Rotterdam na het olympisch kwalificatietoernooi voor de mannen plaatsvond. De mannen slaagden er niet in daar een ticket voor de Spelen van Tokio te veroveren.