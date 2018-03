Hilvert zegeviert, Sanchez pakt leiding in Parijs - Nice

Jonathan Hivert heeft de derde etappe van Parijs - Nice gewonnen. De Fransman was de beste sprinter van de kopgroep van drie, die enkele kilometers voor de finish gestalte had gekregen. De Spanjaard Luis Léon Sanchez eindigde als tweede en nam bovendien de leiderstrui over van de Fransman Arnaud Démare.