Hinault: Froome kan alle grote rondes in één jaar winnen

Als er één renner is die in één jaar zowel de Ronde van Italië, de Tour de France als de Ronde van Spanje kan winnen, dan is het Chris Froome. Dat denkt de Franse oud-wielrenner Bernard Hinault, die in The Times de hoop uitspreekt dat de Brit van Team Sky volgend jaar een poging doet.