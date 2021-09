Hirschi slaat dubbelslag in Ronde van Luxemburg

Deze krakers staan vanavond naast Sporting Clube de Portugal - Ajax op de rol in de Champions League

14:48 Er wordt vanavond in de Champions League weer volop gevoetbald. Naast Ajax komt onder meer ook Paris Saint-Germain met Lionel Messi in actie. De Franse topploeg, met verder ook Georginio Wijnaldum in de gelederen, brengt een bezoek aan Club Brugge. Volg alle duels in de Champions League via ons live voetbalcenter.