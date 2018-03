Historisch besef drijft Serena Williams

Twentenaar Hennie Kuiper over Milaan-San Remo: Sagan heeft geen last van druk

13:25 NOORD DEURNINGEN - Natuurlijk is Peter Sagan zaterdag weer topfavoriet in de eerste échte voorjaarsklassieker. Milaan-San Remo winnen deed de drievoudig wereldkampioen echter nog nooit. ,,Een kwestie van tijd,’’ denkt Hennie Kuiper, die geboren is in Noord Deurningen. Hij was in 1985 de beste.