‘Historisch oude’ Karlovic bereikt tennisfinale in Pune

De nummer 100 van de wereld bereikte de eindstrijd in Pune door de Belg Steve Darcis te verslaan: 7-6 (3) 4-6 6-3. Karlovic is de oudste speler sinds Ken Rosewall in 1977 in de finale van een toernooi van de hoogste categorie.

De Australiër was 43 jaar toen hij in Hongkong de titel pakte. Karlovic viert eind februari zijn 40e verjaardag. De Kroaat lijkt bezig aan zijn tweede jeugd. De afgelopen vijf jaar bereikte hij elf keer de finale van een ATP-toernooi. Karlovic pakte vier keer de titel. Zijn laatste finaleplaats was in 2017 op het gras in Rosmalen.